В Москве выявили 11 557 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 557 против 8 795 днем ранее, до 2 124 927, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, прежний максимум - 9 120 заражений за сутки - был зарегистрирован 19 июня 2021 года. В относительном выражении прирост составил 0,55%.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 70 против 71 днем ранее, до 38 154, следует из данных штаба.