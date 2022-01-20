Собянин доложил Путину о ситуации с "омикроном" в Москве и работе системы здравоохранения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину на встрече о ситуации с омикроном-штаммом коронавируса в столице, работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи с возможными пиковыми нагрузками на нее, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Домашний режим для пожилых и перевод на дистант. Какие антиковидные меры продлили в Москве

"В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения, и какие меры принимаются для [снижения] возможных пиковых нагрузок", - рассказал Песков.

Омикрон-вариант коронавируса (В.1.1.529) начал распространяться по территории ЮАР и других стран Африки в конце осени 2021 года. Сейчас его выявили более чем в 80 государствах. В России для противодействия "омикрону" правительство разработало план дополнительных мер.

18 января Собянин сообщал, что количество случаев заражений новым штаммом в Москве удвоилось за неделю. Столица находится на первом месте в стране и по общему числу заразившихся коронавирусом.