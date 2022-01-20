Прокуратура открыла горячую линию в ХМАО по вопросам незаконного оборота алкоголя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 января. /ТАСС/. Горячую линию по вопросам нарушений в сфере оборота алкогольной продукции открыли в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа после смерти 12 человек от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах Югры. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД сообщали, что сотрудники полиции изъяли из обращения в ХМАО около 10 тыс. л некачественного алкоголя после смерти 12 человек от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах Югры. Продукцию, схожую с той, от которой умерли жители, обнаружили в нескольких муниципалитетах региона.

"В целях противодействия незаконному обороту этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции и использованию средств индивидуализации товаров (работ, услуг) в прокуратуре округа открыта горячая линия. По телефону: 8 (3467) 35-22-60 можно сообщить информацию о фактах незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе продаже ее без соответствующей лицензии, несовершеннолетним и в ночное время, а также о случаях оборота контрафактных товаров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщали ранее, что всего от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО умерли 12 человек, еще семь пострадали. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию часть потерпевших купила в сельском магазине в поселке Кондинское, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Ранее владельца торговой точки в поселке Кондинское задержали в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, по решению суда его арестовали. В отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафакт, избрали домашний арест.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточняли, что сотрудники полиции ХМАО нашли в лесу и на свалке, а также в пойме реки Конды суммарно более 800 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью в ходе оперативных мероприятий. Источник ТАСС уточнял, что суррогат мог поставляться и в другие муниципалитеты Югры, силовики выясняют географию возможных продаж. Общая партия суррогата составила как минимум 1 тыс. штук. Предполагается, что от них пытался избавиться сын владельца торговой точки. На всех бутылках была одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок не было. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт.