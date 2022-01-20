Reuters: cуд Парижа подтвердил требование к Twitter раскрыть методы борьбы с ненавистью

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа оставил в силе решение суда низшей инстанции по жалобам ряда общественных ассоциаций на Twitter, обязывающее социальную сеть раскрыть подробную информацию о механизмах борьбы с распространением ненависти на своей платформе. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в судебных органах.

Таким образом, компания обязана предоставить истцам сведения относительно "материальных средств и персонала", которые задействованы в мониторинге контента, призывающего к ненависти.

Ряд организаций, в том числе SOS Raсisme, в мае 2021 года заявили о том, что Twitter уже длительное время систематически не выполняет своих обязанностей по модерации сообщений. В июле 2021 года суд обязал соцсеть предоставить описание мер, применяемых для выявления и блокирования сообщений, связанных с оправданием военных преступлений и ненависти. В октябре компания подала апелляцию на это решение.