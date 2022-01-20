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Бывший советник главы офиса президента Украины попал в базу сайта "Миротворец"

Администраторы сайта назвали Алексея Арестовича "профессиональным провокатором" и обвинили в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины"

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Бывший представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе и бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович включен в базу "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

Администраторы сайта назвали Арестовича "профессиональным провокатором". Они обвинили его в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины", "сознательном участии в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины", а также в "дискредитации государственных органов власти и управления".

Арестович в понедельник подал в отставку с постов представителя украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе и советника главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Перед этим он выступил с публичной критикой в адрес президента Зеленского и его команды.

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Украина
Пандемия COVID-19
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