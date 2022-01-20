Мишустин осмотрел в Воронеже областную детскую больницу

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг во время рабочей поездки в Воронеж посетил областную детскую клиническую больницу №1. Там он, в частности, осмотрел новый корпус детской онкологии, гематологии и оториноларингологии.

Главе кабинета министров показали в том числе палаты интенсивной терапии и кабинет магнитно-резонансной томографии. Возле специальных стендов Мишустину также рассказали о строительстве Воронежского областного онкологического диспансера, презентовав проект нового радиотерапевтического корпуса.

О детской больнице

Областная детская клиническая больница №1 - единственная многопрофильная медицинская организация, оказывающая специализированную - в том числе высокотехнологичную - помощь детям в регионе по таким профилям, как онкология, гематология и оториноларингология. Больница размещается в трех корпусах и имеет 710 коек. В год туда госпитализируют до 22 тыс. человек. В больнице работает более 1,5 тыс. медиков.

Строительство нового корпуса детской онкологии, гематологии и оториноларингологии ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение". С учетом лицензирования он должен начать работу до конца I квартала 2022 года. Новый корпус расположен на площади 17,4 тыс. кв. м, он включает в себя четыре операционные и рассчитан на 100 коек. В корпусе будут располагаться в том числе стационарные и стерилизационное отделения, блок реанимационно-интенсивной терапии. Ожидается, что создание нового корпуса поможет внедрить в регионе новые высокотехнологичные методы терапии, минимизировать инфекционные осложнения у пациентов и улучшит медицинскую помощь в регионе в целом.