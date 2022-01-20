Мемориальный дом Циолковского в Калуге отреставрируют по решению суда

КАЛУГА, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура Калужской области через суд добилась решения о ремонтно-реставрационных работах в доме в Калуге, в котором жил теоретик космонавтики Константин Циолковский. На данный момент здание захламлено бытовым мусором, на цоколе есть трещины и повреждения других конструктивных элементов, сообщила в четверг пресс-служба облпрокуратуры.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в Калужский районный суд с иском в интересах неопределенного круга лиц об обязании провести работы по ремонту и реставрации объекта культурного наследия. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме", - говорится в сообщении.

Поводом для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки состояния объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором жил и работал К. Э. Циолковский". Установлено, что требуется проведение ремонтно-реставрационных работ. "Помещения дома захламлены бытовым мусором, ломаными досками напольного покрытия; на цоколе наблюдаются трещины по штукатурному и окрасочному слоям, а также имеются иные изменения конструктивных элементов здания", - отметили в пресс-службе.

Исполнение решения суда и проведение ремонта находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.

Основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857-1935) с 1892 года жил и работал в Калуге. Он преподавал арифметику и геометрию в Калужском уездном училище, почти 20 лет служил в Калужском епархиальном женском училище, в Высшем начальном училище и в школе №6, тогда носившей название Единой трудовой советской школы 2-й ступени. В Калуге он написал свои главные труды по космонавтике, теории реактивного движения, медицине и космической биологии, философии, продолжал работать над теорией металлического дирижабля.