Чайка поручил подготовить здравоохранение в СКФО к росту заболеваемости коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 20 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поручил главам регионов округа в ближайшее время подготовить инфраструктуру систем здравоохранения к резкому росту заболеваемости коронавирусом. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпредства.

"В округе уже распространяется новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон". Высокий уровень его заразности ставит перед нами новые вызовы, требующие незамедлительного реагирования. В рамках выполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в кратчайшие сроки необходимо подготовить инфраструктуру систем здравоохранения субъектов округа к резкому росту заболеваемости", - сказал Чайка, слова которого приводит пресс-служба, на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО, которое в четверг прошло в Пятигорске.

По словам полпреда, рост заболеваемости в определенной степени можно связать с ослаблением контроля в новогодние праздники за соблюдением принятых ограничительных мер как юридическими, так и физическими лицами.

"Уважаемые главы регионов, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации прошу вас организовать строжайший контроль за соблюдением введенных ограничительных мероприятий, усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового пребывания людей, особенно на пассажирском транспорте и в организациях торговли", - добавил Чайка.

Он также предложил на ближайших заседаниях оперативных штабов обсудить условия проведения массовых мероприятий, еще раз проработать вопросы безопасного функционирования образовательных учреждений на предмет соблюдения требований по входному температурному мониторингу, регулярному обеззараживанию помещений и тому подобное. "Эти меры не требуют дополнительных финансовых средств и напрямую зависят только от уровня исполнительской дисциплины", - отметил представитель главы государства в округе.

О ситуации с коронавирусом в округе

В регионах СКФО нарастающим итогом с начала распространения новой коронавирусной инфекции зарегистрировано около 370 тыс. заболевших (369 950), прирост с 1 ноября составил около 79 тыс. человек (78 979), из них 46% за последний месяц. Наибольшее число заболевших в сутки сохраняется в Ставропольском крае (в среднем более 500 человек) и в Республике Дагестан (143 человека).

Общее число болеющих коронавирусом в округе в настоящее время составляет 23,8 тыс. человек (23 781), из них около 12 тыс. человек или 50% - в Ставропольском крае.

На фоне увеличения числа случаев тяжелого течения болезни продолжается рост смертности от коронавируса. Если с начала распространения новой коронавирусной инфекции всего умерли 14 тыс. 646 человек, то за последний месяц - 1 193 человека (8%).