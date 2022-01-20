Мишустин: в борьбе с "омикроном" очень важна готовность первичного звена здравоохранения

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Готовность первичного звена здравоохранения РФ особенно важна в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса, необходимо подготовить достаточное количество мест и специалистов для лечения пациентов с ковидом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения областной детской клинической больницы №1 в Воронеже.

"Сейчас непростое время. Надо поддерживать наших медиков, которые каждый день борются за здоровье наших людей, наших детей. Ну и будем надеяться на окончание пандемии и на то, чтобы <...> уже спадало <...> увеличение в том числе и [количества] госпитализированных", - сказал премьер.

"Самое важное сейчас - это количество коек, которые готовы принять больных, количество врачей и правильно оказанная медицинская помощь", - отметил он.

Мишустин заверил, что ему известны оценки специалистов, согласно которым "омикрон" является более заразным, но "несет менее тяжелые последствия, чем предыдущие два штамма". "И если это так, то не количество заболевших будет важно, а именно готовность первичного звена нашего здравоохранения, врачей принять эту мутацию", - указал он.