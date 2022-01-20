Чайка заявил о рисках нехватки медицинского кислорода в больницах СКФО

ПЯТИГОРСК, 20 января. /ТАСС/. Сохраняются риски в обеспечении больниц на Северном Кавказе необходимыми объемами медицинского кислорода, необходимо проработать объемы и логистику поставок кислорода в медицинские учреждения, заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

"Хочу отметить сохраняющиеся риски в обеспечении лечебных учреждений необходимыми объемами медицинского кислорода. Прошу Минпромторг России дополнительно проработать с субъектами округа необходимые объемы и логистику поставок. От этого без преувеличения зависят жизни людей", - сказал Чайка на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО, которое в четверг прошло в Пятигорске. Его слова цитирует пресс-служба аппарата полпредства.

Также, по словам Чайки, в регионах необходимо обратить внимание на недостаточные темпы роста тестирования населения. "Увеличение количества тестирований позволит своевременно выявлять и изолировать заболевших, снизит опасность для здорового населения. По этому направлению хотелось бы получить поддержку от Минздрава и Минпромторга России в части обновления и закупки современного лабораторного оборудования", - добавил полпред.

Он обратил внимание глав субъектов на необходимость продолжения работы по достижению значений формирования коллективного иммунитета. "Необходимо обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации и продолжить проведение информационно-просветительской работы с населением по указанному вопросу", - отметил полпред.

Представитель президента в округе также обратился к руководителям органов федеральной власти с просьбой обеспечить непрерывное методическое и консультативное сопровождение деятельности регионов СКФО по подготовке к развертыванию коечного фонда, привлечению дополнительного медицинского персонала и студентов-медиков к работе в первичном звене здравоохранения и в кол-центрах по борьбе с распространением коронавируса.

"В предыдущие месяцы пиковой нагрузки на систему здравоохранения наши обращения в Минздрав и Минпромторг России по снижению дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий для лечения больных коронавирусной инфекцией как в стационарном, так и в амбулаторном звене находили требуемые решения. Просьба и сегодня оказывать необходимую помощь нашим регионам", - добавил Чайка.

О ситуации с коронавирусом в округе

В регионах СКФО нарастающим итогом с начала распространения новой коронавирусной инфекции зарегистрировано около 370 тыс. заболевших (369 950), прирост с 1 ноября составил около 79 тыс. человек (78 979), из них 46% за последний месяц. Наибольшее число заболевших в сутки сохраняется в Ставропольском крае (в среднем более 500 человек) и в Республике Дагестан (143 человека).

Общее число болеющих коронавирусом в округе в настоящее время составляет 23,8 тыс. человек (23 781), из них около 12 тыс. человек или 50% - в Ставропольском крае.