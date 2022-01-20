В школах Ямала вводят двухнедельную удаленку из-за COVID-19

ТАСС, 20 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа с 24 января вводят дистанционное обучение на две недели для школьников первых-восьмых классов в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"На Ямале с понедельника вводится дистанционное образование для детсадовцев, школьников с первого по восьмой классы на срок до двух недель", - говорится в сообщении.

В детских садах будут работать дежурные группы для детей сотрудников срочных служб и для детей, у которых оба родителя работают очно. Кроме этого, в регионе приостанавливается работа кружков, секций и других организаций допобразования.

Также ямальские власти постановили отменить все массовые мероприятия до 15 февраля и рекомендовали работодателям перевести до 50% работников на удаленку, в приоритете - люди старшего возраста и беременные. Многофункциональные центры переходят на режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать в кол-центрах, добавили в пресс-службе.

О ситуации в регионе

С начала пандемии на Ямале выявили более 63 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе первые шесть случаев заражения омикрон-штаммом. Прививку от коронавируса сделали более 252 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет более 63%. В округе самый низкий уровень летальности от коронавируса в стране, это связано с ранним выявлением заболевания и сплошным тестированием всех пациентов с признаками ОРВИ. Тем не менее, по данным властей, регион готовится к новой подступающей волне коронавируса.

В ЯНАО ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий населения и обязательную самоизоляцию для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запретили зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, ввели QR-коды, режим повышенной готовности продлен до 31 марта.