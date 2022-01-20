Эксперт считает, что "Спутник Лайт" разрешат для вакцинации беременных

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" будет разрешена для вакцинации беременных, так же как и "Спутник V". Никаких противопоказаний для ее применения нет, сообщила в четверг замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

"Никаких реальных противопоказаний, кроме общих, нет против прививки во время беременности. Более того, во всех странах мира нет даже ограничений по сроку беременности, это у нас только с 22-й недели. Если разрешена прививка "Спутник V", то естественно, что компонент "Спутника V" - "Спутник Лайт" - тем более будет разрешен, здесь нет противопоказаний", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Адамян добавила, что антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку как через кровь, так и с грудным молоком. Отвечая на вопрос о том, можно ли прививать женщин в период грудного вскармливания, эксперт отметила, что нужна консультация с врачом. "Прививка до беременности необходима, во время беременности необходима, во время кормления, если она не успела привиться во время беременности, тоже необходима <...>. Она необходима если нет противопоказаний, <...> вопрос противопоказаний, он совершенно незначительный, женщина должна посоветоваться с педиатром или с доктором-гинекологом", - заключила Адамян.

Противопоказания

Ранее Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Согласно документу, бессрочными противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе пациента и гиперчувствительность к компонентам вакцины. К ним также относятся тяжелые осложнения после предыдущих введений вакцины: судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции.

Временными противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются острые инфекционные и вирусные заболевания, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, неинфекционные заболевания, а также хронические заболевания на период обострения и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.