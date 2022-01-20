Создатели "Спутника V" призвали к сравнительному анализу "Спутника Лайт" и других бустеров

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Создатели вакцины "Спутник V" призывают к незамедлительному проведению глобальных открытых сравнительных исследований "Спутника Лайт" и других бустеров вакцин против коронавируса, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Гетерогенное бустирование "Спутником Лайт" является одним из лучших решений для продления защитного действия других вакцин. Команда разработчиков вакцины "Спутник" призывает к незамедлительному проведению глобальных открытых сравнительных исследований "Спутника лайт" и других бустеров вакцин против коронавируса", - указано в сообщении.

Отмечается, что любые попытки сдерживать подобные сравнительные исследования комбинированного применения вакцин будут отдалять победу над пандемией, ключом к которой является этот наиболее эффективный подход к вакцинации с применением комбинаций вакцин.

"Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации из более 10 стран.