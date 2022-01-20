{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Создатели "Спутника V" призвали к сравнительному анализу "Спутника Лайт" и других бустеров

Гетерогенное бустирование "Спутником Лайт" является одним из лучших решений для продления защитного действия других вакцин, отметили в РФПИ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Создатели вакцины "Спутник V" призывают к незамедлительному проведению глобальных открытых сравнительных исследований "Спутника Лайт" и других бустеров вакцин против коронавируса, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Гетерогенное бустирование "Спутником Лайт" является одним из лучших решений для продления защитного действия других вакцин. Команда разработчиков вакцины "Спутник" призывает к незамедлительному проведению глобальных открытых сравнительных исследований "Спутника лайт" и других бустеров вакцин против коронавируса", - указано в сообщении.

Отмечается, что любые попытки сдерживать подобные сравнительные исследования комбинированного применения вакцин будут отдалять победу над пандемией, ключом к которой является этот наиболее эффективный подход к вакцинации с применением комбинаций вакцин.

"Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации из более 10 стран.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В школах Элисты из-за вспышки гриппа и ОРВИ ввели карантин
В регионе отмечается превышение эпидпорогов среди всех возрастных групп
Читать полностью