Самарский университет планирует создать систему подготовки кандидатов в космонавты

САМАРА, 20 января. /ТАСС/. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева планирует совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина разработать областную систему подготовки кандидатов в космонавты. Стороны предварительно договорились об этом во время рабочей встречи в четверг, передает корреспондент ТАСС

"Мы в проект протокола [встречи] вписали: создать на базе университета региональную систему подготовки кандидатов на отбор космонавтов и рассмотреть в том числе возможность использования аэрокосмического лицея в качестве базовой площадки. Лицей находится у нас в университете, хотя это обособленное юридическое лицо, тем не менее, они арендуют этаж и пользуются нашими возможностями. Если вы не возражаете, мы включим это в протокол. Но понятно, что без вашей помощи разработать эту систему и стартовать мы просто не сможем", - обратился ректор университета Владимир Богатырев к руководителю Центра подготовки космонавтов Максиму Харламову.

Ректор отметил, что в университете появляются "отдельные студенты", которые хотят стать кандидатами, однако "без подготовленной системы эти единичные случаи ничем не заканчиваются". Он считает, что нужна конкретная система предварительного отбора, а затем и подготовки.

Харламов назвал это направление "правильным" и сказал, что центр готов помочь университету.

Отряд космонавтов посетил несколько точек в Самарской области - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", Военный учебный центр, а также Самарский университет. Во время встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым делегация также обсудила создание сквозной программы для подготовки будущих космонавтов, передает пресс-служба правительства области. Глава региона поручил разработать ее. Причем она должна включать не только профориентационную подготовку, экскурсии и поездки, но и финансовую поддержку молодых перспективных специалистов.

"У нас есть факультеты, которые являются профильными для космической отрасли, но вполне возможно, нам нужен сквозной проект подготовки отряда космонавтов. Понятно, что много людей туда не попадет, но для нашего региона это крайне важно. И конечно, в тот момент, когда отбор происходит, нам надо информировать об этом более масштабно", - отмечал Азаров.