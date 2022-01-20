Глава Якутии выразил готовность развернуть до 4,5 тыс. коек в случае необходимости

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Якутии готовы развернуть до 4,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом в случае необходимости, сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой трансляции на телеканале " Россия-24 ".

В Якутии наблюдается рост заражения коронавирусом. Так, 19 января выявили 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 20 января выявили 761 случай заболевания.

"На сегодняшний день у нас 1 300 коек, из них заполнены 900 - это по всей республике. При этом мы можем развернуть до 4,5 тыс. коек в случае необходимости", - сказал Николаев, отметив, что наблюдается незначительный рост госпитализации.

Он отметил, что в Якутске ужесточаются меры для недопущения коронавируса. "Республика большая, сейчас мы видим, что проблема в основном по Якутску, мы как раз ограничительные меры ужесточаем в первую очередь в Якутске. Заполняемость залов мы снизили до 50%, отправили на дистанционное обучение всех школьников, кроме девятых и 11 классов. Сегодня главный санитарный врач республики внес предложение по городу Якутску - среднее профессиональное образование тоже отправить на дистанционное обучение. Я это решение поддерживаю", - сказал Николаев.

В регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 77% взрослого населения (551 699 человек). Ревакцинацию прошли свыше 110,1 тыс. человек.