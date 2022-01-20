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Пандемия COVID-19

В Волгоградской области продлили все ковидные ограничения

В том числе в регионе сохранится режим самоизоляции для непривитых жителей от 60 лет

ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлен для жителей Волгоградской области в возрасте старше 60 лет, кроме того, в регионе продлили все действующие антиковидные ограничения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации области.

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В четверг на заседании оперштаба в Волгоградской области приняты дополнительные решения для комплексного решения задачи по снижению скорости распространения коронавируса, в том числе штамма "омикрон".

"Обозначены дополнительные решения: продлить режим самоизоляции для непривитых жителей Волгоградской области в возрасте 6от 0, а также другие профилактические и ограничительные меры, определенные действующим на территории Волгоградской области режимом повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что показатели ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю увеличились почти вдвое в Волгоградской области. По официальным данным, всего в Волгоградской области подтверждено более 133 тыс. случаев заражения коронавирусом, 123 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 5,8 тыс. умерли.

Сейчас волгоградцев только с QR-кодом или ПЦР-тестом пускают в кафе, непродовольственные магазины, музеи, кинотеатры, бассейны, салоны красоты, фитнес-центры, организации социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения. Без кода или теста в регионе не продают проездные билеты на общественный транспорт.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19
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