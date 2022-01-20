Организаторы уральской "Ночи городских инициатив" планируют провести акцию в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Организаторы уральской "Ночи городских инициатив" планируют провести эту акцию в Москве. Ориентировочно реализация проекта запланирована летом-осенью, сообщила в Уральском региональном центре ТАСС соучредительница "Фонда городских инициатив" Евгения Нестерова.

"В этом году мы планируем провести "Ночь городских инициатив" в Москве. <…> [Это будет] летом-осенью", - сказала Нестерова.

Кроме того, она уточнила, что в этом году екатеринбургская "Ночь городских инициатив", которая пройдет 21 января в клубе "Center" в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, расширила географию и стала уральской. "Есть участники из Челябинской области, из других городов Урала - мы расширили географию. Всего заявок порядка 140 из которых было отобрано порядка 77, а сейчас у нас всего 63 участника. <…> По категориям: "Культура и события" 24 заявки прошло на участие в "ночи", "Сохранение идентичности" - 13 заявок, "Помощь и защита" - 11 заявок <…>, "Развитие территории" - 23 заявки, "Не просто бизнес" - 7 заявок", - рассказала Нестерова.

Это уже четвертая "Ночь городских инициатив". Благодаря проекту команды городских инициатив - общественные объединения, неформальные группы, НКО и социальные предприниматели - получили возможность представить свои проекты горожанам и бизнесу. Партнеры проекта готовят свои "лоты поддержки" - вещи, услуги или деньги, которые они вручат командам городских инициатив после презентации проектов. В конце мероприятия все гости "ночи" выбирают по одному проекту в каждой секции, который получит свою часть собранных по билетам средств.