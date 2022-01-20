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СМИ: житель островного государства Тонга проплыл в море 28 часов после цунами

Он проплыл 7,5 км до острова Тонгатапу

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Житель Тонга, которого волнами цунами унесло в море после извержения вулкана, смог в течение 28 часов проплыть 7,5 км до ближайшего острова Тонгатапу. Об этом в четверг сообщил новозеландский телеканал One News.

Сообщается, что 57-летний Лисала Фолау был унесен волной в море в прошлую субботу с острова Атата. Мужчина сумел самостоятельно проплыть 7,5 км до главного острова королевства, за что получил прозвище "Аквамен". Как рассказал телеканалу представитель медиа-агентства Broadcom Broadcasting Мариан Купу, выжившего обнаружили в воскресенье вечером на обочине дороги, до которой изможденный мужчина добирался ползком от берега океана.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность вызвали несколько цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе острова.

Правительство Тонга подтвердило смерть трех человек. Ранее Radio New Zealand сообщило, что стихия полностью разрушила всю жилую инфраструктуру островов Манго и Атата. Там проживали около 150 человек, их судьба остается неизвестной.

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Тонга
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