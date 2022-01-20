В Якутии прокуроры выявили свыше 350 нарушений в обращении с животными

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Прокуроры в Якутии в ходе проверки выявили 355 нарушений закона об ответственном обращении с животными. Работа прошла в рамках проверки исполнения закона, в том числе по данным о нападении животных на людей, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокурорами выявлено 355 нарушений закона, в целях их устранения принято свыше 220 актов реагирования. По мерам прокурорского реагирования утверждено более 30 муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы реализации полномочий по содержанию безнадзорных животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате принятых мер созданы приюты для животных в семи районах республики, в 10 организованы работы по их созданию.

Кроме этого, в региональном департаменте ветеринарии выявлены факты отсутствия должного контроля за исполнением муниципалитетами переданных полномочий. "В 20 районах республики не проводилась профилактическая работа, направленная на соблюдение гражданами порядка содержания животных, запрет их самовольного выгула. Допускалось ненадлежащее рассмотрение обращений граждан по вопросам нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, проверки по которым, по сути не проводились", - добавили в прокуратуре.

По фактам ненадлежащего отлова безнадзорных животных прокурорами внесено 16 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 11 лиц, усилена работа специализированных организаций по отлову, дополнительно привлечено 115 работников, выделено 19 единиц автотранспорта.

29 декабря 2021 года на территории ипподрома в Автодорожном округе Якутска стая собак напала на 53-летнюю женщину, которая в результате умерла. В тот же день власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города и режим повышенной готовности по городу. По факту гибели человека возбуждены уголовные дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Впоследствии на уровне парламента, общественной палаты и гордумы прошли обсуждения о поправках в закон об ответственном обращении с животными.