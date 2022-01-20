В Саратовской области ввели карантин в 65 классах школ

ТАСС, 20 января. Карантин и дистанционное обучение ввели в 65 классах школ Саратовской области, а также отдельных группах детских садов и техникумов Саратовской области. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель министра образования региона Ирина Чинаева.

"По данным учредителей организаций - муниципальных образовательных - полностью закрытых по коронавирусной инфекции ни школ, ни детских садов, ни профорганизаций у нас нет. Частично закрыты 65 классов в 38 школах, <…> в пяти группах пяти детских садов города Саратова и одна группа в Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства", - сказала она.

Чинаева уточнила, что большинство школ, где учащиеся отдельных классов отправлены на дистанционное обучение, находятся в Саратове - 31. Она также добавила, что по заболеваемости ОРВИ в регионе полностью закрыты пять школ, частично закрыты 38 классов в 26 школах, четыре группы в трех детских садах города Саратова и семь групп в Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства.

По данным оперштаба Саратовской области, число заболевших COVID-19 дошкольников снизилось за последние сутки. В четверг в регионе зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество достигло 137 249 человек. Выздоровело с начала эпидемии 128 012 человек. Лечение в стационаре проходят 1 068 пациентов, амбулаторно - 3 112 человек.