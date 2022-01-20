Число повторных случаев заражения коронавирусом из-за "омикрона" выросло от пяти до 10 раз

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Число повторных случаев заражения ковидом из-за прихода нового штамма "омикрон" выросло в России, по разным оценкам, от пяти до 10 раз. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.

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"Среди переболевших увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма. По разным исследованиям, сегодня мы видим [рост] от 5 до 10 раз", - сказал он.

Также Мурашко сообщил, что "омикрон" становится доминирующим за три-четыре недели циркуляции. "Как правило, "омикрон" занимает свою нишу где-то в течение трех-четырех недель. Конечно, протяженность страны позволяет говорить о том, что это не произойдет одновременно. Как и в прошлые волны, мы видели, что очаги формируются в крупных мегаполисах", - сказал министр.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 938 261 случай заражения, выздоровели 9 950 333 человека, умерли 324 060. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.