Всероссийский съезд детских омбудсменов пройдет онлайн из-за эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка пройдет в онлайн-режиме 26-27 января. Об этом в четверг сообщила пресс-служба детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"26-27 января 2022 года состоится XVIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Тема форума, который пройдет в дистанционном формате, - "Государственная политика Российской Федерации в сфере реализации права ребенка на образование: приоритетные цели, задачи и перспективы их решения", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось провести съезд в Казани, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации было решено перенести его в дистанционный режим.