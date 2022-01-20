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Пандемия COVID-19

Всероссийский съезд детских омбудсменов пройдет онлайн из-за эпидемиологической ситуации

Ранее планировалось провести съезд в Казани

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка пройдет в онлайн-режиме 26-27 января. Об этом в четверг сообщила пресс-служба детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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"26-27 января 2022 года состоится XVIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Тема форума, который пройдет в дистанционном формате, - "Государственная политика Российской Федерации в сфере реализации права ребенка на образование: приоритетные цели, задачи и перспективы их решения", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось провести съезд в Казани, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации было решено перенести его в дистанционный режим.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Львова-Белова, Мария Алексеевна
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