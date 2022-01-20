Около 800 студентов-медиков будут помогать врачам в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Около 800 студентов медицинского вуза и колледжа придут на помощь докторам и фельдшерам в амбулаторном звене в Свердловской области. Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Где-то около 600 студентов только медицинского университета выйдут на помощь врачам. Мы дополнительно привлекаем студентов медицинского колледжа. Я думаю, что не менее 800 человек пойдут в амбулаторное звено усиливать работу там докторов и фельдшеров", - сказал Креков.

Также всем администрациям дали поручение выделить необходимое количество автомобилей, чтобы медики могли быстрее приехать к пациентам.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что работу кол-центров в регионе усилят из-за возможного роста числа заражений новым штаммом коронавируса "омикрон". Планируется, что они смогут принимать до 20 тыс. звонков в день.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В регионе с 27 января запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.