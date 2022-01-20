Около 430 млн рублей направят в Подмосковье на реализацию программы "Доступная среда"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Московской области направят в 2022 году около 430 млн рублей на реализацию программы "Доступная среда" в социальных объектах, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"В регионе на улучшение доступной среды социальных объектов, а также повышение удобства получения услуг предусмотрено порядка 430 млн рублей. Мы улучшим доступную среду в школах, детских садах, домах культуры, физкультурно-оздоровительных комплексах", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Ирины Каклюгиной.

Она напомнила, что программа "Доступная среда" реализуется в Московской области с 2011 года. Благодаря проводимой работе планируется довести количество доступных без каких-либо барьеров объектов для лиц с инвалидностью до 80%, в то время как на старте программы этот показатель составлял лишь 17%.

"Нам важно, чтобы все жители Подмосковья чувствовали себя максимально комфортно, поэтому мы продолжаем совершенствование общественной среды. Мы создаем индивидуальные и удобные маршруты для жителей, а также делаем общественный транспорт максимально доступным", - добавила Каклюгина.