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Пандемия COVID-19
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Мурашко: в ДФО и СФО продолжает активно циркулировать штамм коронавируса "дельта"

Министр здравоохранения также сообщил, что на территории Москвы и Санкт-Петербурга начинает доминировать "омикрон"

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "дельта" активно циркулирует в регионах Дальневосточного (ДФО) и Сибирского федеральных округов (СФО), сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.

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"Сегодня на территории РФ, в разных регионах, ситуация отличается. На территории Москвы и Санкт-Петербурга, и ряда крупных мегаполисов начинает доминировать "омикрон". В то же время в ДФО, СФО еще активно циркулирует штамм "дельта", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 338 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 938 261 случай заражения, выздоровели 9 950 333 человека, умерли 324 060. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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