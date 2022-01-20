Фонд борьбы с лейкемией: более 220 тыс. человек в России живут с раком крови

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 220 тыс. человек в России живут с онкогематологическим диагнозом, ежегодно его официально получают 30 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в Фонде борьбы с лейкемией.

"В России ежегодно около 30 тыс. человек официально получают диагноз "рак крови". При этом, по оценкам экспертов, при усилении диагностики такой диагноз может быть обнаружен более чем у 60 тыс. человек в нашей стране. Сегодня более 220 тыс. человек в России живет с онкогематологическим диагнозом. 9 из 10 заболевших раком крови - это люди старше 18 лет", - сообщили в фонде.

По итогам 2021 года фонд оказал помощь 475 пациентам с раком крови и привлек 326 млн рублей для помощи таким пациентам. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом размер сборов увеличился в три раза.

По словам программного директора фонда Юлии Синицыной, большой части пациентов с раком крови необходима трансплантация костного мозга, которая оплачивается государством. При этом поиск и активация донора в России обходится примерно в 500 тыс. рублей, а если донор в РФ не найден, то до 2 млн рублей и больше.

"Иногда стоимость годового курса терапии или лечение осложнений после трансплантации костного мозга может доходить до 10 млн рублей. Наш фонд помогает людям найти необходимое финансирование, чтобы каждое лечение было быстрым и максимально эффективным", - добавила она. ​