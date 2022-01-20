Вакцина от коронавируса для детей "Спутник М" поступит в Татарстан до конца января

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Вакцина от новой коронавирусной инфекции для детей поступит в Татарстан до конца января, в регионе уже начался сбор согласий родителей на прививку ребенка, сообщил журналистам в четверг главный внештатный специалист Минздрава республики по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов.

"До конца января к нам поступит вакцина "Спутник М". Буквально неделя осталась", - сказал Лопушов.

Он отметил, что Минздрав республики начал подготовительную работу к вакцинации - в детских образовательных учреждениях ведется сбор согласий родителей на вакцинацию ребенка. Она будет проводиться в детских поликлиниках и, если возникнет необходимость, в медпунктах общеобразовательных школ и сузов. "Формат пока определяется, но сейчас в первую очередь планируется вакцинировать на базе детских поликлиник", - уточнил Лопушов.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.