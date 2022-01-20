Мурашко призвал власти регионов своевременно принимать решения об ограничениях по ковиду

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Власти на уровне регионов должны принимать своевременные решения о введении коронавирусных ограничений, чтобы избежать ситуации, как в осенний период, когда было развернуто более 305 тысяч коек. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.

"Максимальное количество коек, которое мы разворачивали в осенний период, - эта цифра составляла более 305 тысяч. Система, конечно же, работала с максимальным напряжением. Но для того чтобы не доводить до таких ситуаций, необходимо, чтобы региональные власти своевременно принимали решения об ограничениях, которые позволяют минимизировать распространение заболеваемости", - сказал Мурашко.

Министр здравоохранения РФ отметил, что заболеваемость будет зависеть от поведения каждого человека, в том числе соблюдения масочного режима, отказа от посещения мероприятий со скоплением людей.