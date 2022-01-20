В Омской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 1 марта

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Омской области, где наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и выявлен штамм "омикрон", продлили до 1 марта срок действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, учреждения дополнительного образования с 24 января по 1 марта также будут работать в дистанционном режиме.

"Заболеваемость растет в геометрической прогрессии, но система здравоохранения региона готова, свободно более 40% коечного фонда. Создан необходимый запас лекарственных средств в амбулаторном звене и стационарах. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты. На заседании оперативного штаба принят ряд решений. Режим повышенной готовности и все ограничения <…> продлены до 1 марта", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

Глава региона добавил, что работодателям дана рекомендация перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. "Нам важно снизить контакты между разными группами. Поэтому принято решение перевести работу всех учреждений и секций дополнительного образования на дистанционный режим, это касается и детских спортивных соревнований. Мера будет действовать с 24 января до 1 марта", - сказал губернатор.

По его словам, новый штамм все чаще поражает молодых людей. "Поэтому сегодня в зоне риска оказываются и студенты. Рекомендовали руководителям высших и средне-специальных учебных заведений тщательно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае необходимости вводить дистанционную форму обучения с согласия учредителей", - добавил он.

В Омской области с начала пандемии заразились 135 368 человек, из которых 127 327 выздоровели и 3 390 умерли. За последние сутки выявлено 376 случаев заражения. В регионе также зафиксировано 19 случаев инфицирования штаммом "омикрон". Как сообщил омский Минздрав, в прививочной кампании приняли участие 1 061 596 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 828 955. План по вакцинации в области - 893 602 жителя.

Омские власти ввели с 30 октября 2021 года QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 4 ноября QR-коды введены для посещения предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. С 1 декабря - для сотрудников региональных и муниципальных властей для посещения органов власти.