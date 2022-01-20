Эксперты: информация о пользе вакцинации на национальных языках вызывает больше доверия

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Информирование и разъяснение пользы и необходимости вакцинации от коронавируса на национальных языках вызывает больше доверия у жителей регионов РФ. К такому мнению в четверг пришли члены общественных палат регионов РФ в ходе переклички некоммерческих организаций - участников компании "Я прививки не боюсь" в Общественной палате РФ.

"У нас присоединились муниципальные образования, которые по сей день снимают видеоролики, которые распространяют на национальном - якутском - языке, чтобы пожилые люди, которые больше доверяют, когда по-якутски рассказывают, [вакцинировались]. Находим такие различные моменты [информирования]", - сказала председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора, благотворительности, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Алена Кычкина.

Аналогичное мнение о том, что необходимо вести информирование на национальных языках, высказала член Общественной палаты Свердловской области Ирина Левина. Кроме того, она отметила, что волонтеры региона выезжают в населенные пункты и ведут разъяснительную работу на нацязыках.

"Еще одно наше направление, которое мы сегодня очень серьезно продвигаем, - это организация вакцинации путем привлечения передвижных мобильных комплексов. <…> Их тоже сопровождают волонтеры, и часто, так как много населенных пунктов с национальным составом, мы привлекаем туда <…> общественников, знающих такие базовые [национальные] языки этих населенных пунктов - татарский, марийский, башкирский и так далее. <…> Степень доверия сразу повышается", - пояснила она.

В свою очередь, региональный координатор волонтеров-медиков на Ямале Милана Зандукаева добавила, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) был опыт распространения листовок на языке коренных жителей, которые живут на отдаленных территориях. Это позволило привлекать коренные народы к вакцинации.

Ситуацию с ростом заболеваемости, в том числе с быстрым распространением штамма "омикрон", президент РФ Владимир Путин обсуждал с членами кабинета министров на совещании 12 января. Тогда президент отметил, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. В связи с этим он призвал наращивать темпы тестирования на коронавирус, которые в новогодние праздники снизились, а также темпы вакцинации.