Свердловские власти за три года выделят 9,1 млрд рублей на ремонт и строительство мостов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Свердловские власти в течение трех лет выделят 9,1 млрд рублей на ремонт, строительство, реконструкцию мостов и путепроводов в регионе. Работы на объектах, на которые неоднократно обращали внимание властей местные жители, начнут в текущем году, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"На заседании правительства Свердловской области, которое прошло под председательством губернатора Евгения Куйвашева, утверждена новая подпрограмма по ремонту мостов. Общий объем ее финансирования на три года составит 9,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что запланированы работы по строительству новых и восстановлению разрушенных мостов, ремонты и капитальные ремонты мостов и путепроводов. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на эти цели удалось привлечь 6,2 млрд рублей из федерального бюджета. В текущем году работы начнутся на десяти мостах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, а местные жители неоднократно обращались с просьбами об их ремонте.

В частности, в 2022 году запланирована реконструкция четырех мостов, среди которых деревянный мост через реку Сусатку, соединяющий села Ленское, Жуковское с "большой землей". Также реконструируют мосты через реку Овинную, Серебряную. Кроме того, стартует реконструкция путепровода через железную дорогу на Режевском тракте. Начнется капремонт моста через реку Чернушку на дороге Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда. Ремонты проведут на пяти мостах через реки Пасынок, Нейва, Тура, Косаревка.

"В Свердловской области не меньше 400 тыс. человек живут в отдаленных небольших городах, деревнях и селах, которым для связи с "большой землей" нужен хороший автомобильный мост. В последнее время мы этот вопрос часто поднимаем. Нужно восстанавливать разрушенные и ремонтировать обветшавшие переправы", - написал глава региона на странице в "Инстаграме".

Всего в программу вошло несколько десятков мостов, находящихся на региональных дорогах, а также мосты, расположенные в сельской местности и малых городах. Перечень объектов, которые будут отремонтированы в рамках новой программы, продолжает формироваться.