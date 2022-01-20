Тигрица Амба по замерзшему Амуру перешла российско-китайскую границу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 января. /ТАСС/. Специалисты управления по охране животного мира Амурской области зафиксировали передвижение тигрицы Амбы через российско-китайскую границу. Дикая кошка по замерзшему Амуру перешла из Бурейского района Амурской области в Китай, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления по охране животного мира.

"Специалистам управления по охране животного мира поступила информация, что тигрица Амба преодолела русско-китайскую границу и сейчас находится в Поднебесной. Из Бурейского района, недалеко от села Асташиха, по Амуру она перешла в городской округ Ичунь провинции Хэйлунцзян. Теперь находится под контролем не только амурских, но и китайских специалистов", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что это не первый случай путешествия амурских тигров, обитающих в Амурской области. Несколько лет назад на китайской стороне проживал тигр Кузя, выпущенный в Приамурье в 2014 году. Позже он вернулся, но о его местонахождении информации нет.

10-летнюю тигрицу Амбу выпустили в тайге Амурской области в июле 2020 года, ее привезли из приморского реабилитационного центра, в котором она оказалась в апреле из-за того, что нападала на собак возле населенных пунктов.

На Дальнем Востоке России обитает амурский тигр - самый крупный в мире. Его занесли в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции). В 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина создали центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.