В России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог более чем на 22%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России за неделю резко увеличился и превысил эпидемический порог на 22,4%. Об этом сообщил в четверг научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

"На второй неделе 2022 года уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране резко повысился по сравнению с предыдущей неделей и, составив 72,6 на 10 000 населения, был выше базовой линии (70,0) на 3,7% и выше еженедельного эпидемического порога на 22,4%", - говорится в сообщении.

По данным института, на второй неделе 2022 года было исследовано более 5,3 тыс. материалов больных гриппом и ОРВИ, по результатам в 46 городах зарегистрировано 742 подтвержденных случая. Преобладающим оказался грипп типа А - 655 случаев в 41 городе.

18 января Роспотребнадзор сообщил, что эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 46 регионах Российской Федерации среди всех возрастных групп. В стране привиты от гриппа более 68,5 млн человек, что составляет 46,9% от общей численности населения.