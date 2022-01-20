В Тюменской области сократили время от первого приема до начала лечения онкобольных вдвое

ТЮМЕНЬ, 20 января. /ТАСС/. Внедрение проекта маршрутизации пациентов с онкологией в Тюменской области позволило вдвое сократить время от первичного приема до начала лечения. Это позволит увеличить шансы пациентов на выздоровление, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

"Проект ("Маршрутизация пациента с подозрением на злокачественное новообразование от первичного приема до начала специального лечения в ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" - прим. ТАСС) стал одним из стартовых при реализации федерального проекта "Эффективный регион" в сфере здравоохранения Тюменской области совместно с экспертами Госкорпорации "Росатом". <...> Итогом внедрения проекта стало двукратное сокращение времени от первичного приема до начала лечения. 80% пациентов проходят полное диагностическое обследование, получают заключение мультидисциплинарной комиссии и начинают лечение, посещая ведущего врача Медгорода всего дважды", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе департамента здравоохранения региона, специалисты Медгорода реализовали проект за два месяца: они проанализировали путь пациента от первого посещения медучреждения до начала специализированного лечения. "Были выявлены проблемы, с которыми больной мог столкнуться. Сотрудники учреждения вели расчет времени, проводили картирование, <...> выстраивая новый алгоритм маршрутизации пациента", - говорится в сообщении.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город" является одним из крупнейших лечебно-профилактических учреждений региона и самым крупным комплексом онкологического профиля в УрФО. Снижение смертности населения от злокачественных новообразований, уменьшение последствий заболевания для пациентов, которые перенесли рак, - важнейшие задачи нацпроекта "Здравоохранение". Сокращение времени между первичным приемом и началом специализированного лечения онкобольных помогает выполнению этих задач на территории Тюменской области, увеличивая шансы пациентов на благополучный исход лечения.