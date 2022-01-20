Нарушения антиковидных мер нашли в каждом пятом из проверенных объектов под Тюменью

ТЮМЕНЬ, 20 января. /ТАСС/. Нарушения антиковидных ограничений выявлены почти в каждом пятом из проверенных Роспотребнадзором в Тюменской области в январе 2022 года объектов. Об этом сообщили журналистам в информационном центре правительства региона.

"110 проверок соблюдения правил санэпидбезопасности проведено в Тюменской области с начала 2022 года. <...> В числе проверенных объектов - 41 торговый центр. Нарушения были выявлены на 20 объектах, составлены протоколы об административных правонарушениях, деятельность четырех предприятий-нарушителей приостановлена по решению суда", - говорится в сообщении. То есть, почти в 18% случаев на проверенных объектах выявлены нарушения.

Как отметила глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, по сравнению с 2021 годом доля нарушителей в общем количестве проверенных объектов снизилась.

За минувшие сутки зарегистрировано 364 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 94 843 случая, выздоровели 83 787 человек, полный курс вакцинации прошли 990 284. Развернуто коек в регионе - 1600, из них свободно - 26,5%.