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Полиция нашла мать младенца, найденного в пакете в Мордовии

Это 19-летняя студентка, которая учится в колледже в Ардатове

ТАСС, 20 января. Полиция разыскала мать найденной в пакете у одного из частных домов города Ардатов девочки, ей оказалась девятнадцатилетняя студентка колледжа, сообщается на сайте МВД по республике.

"Полицейские установили местонахождение и личность матери новорожденной девочки, оставленной в пакете на улице у частного дома в переулке Полежаева в Ардатове. Ею оказалась уроженка Дубенского района 2003 года рождения, проходящая обучение в колледже в Ардатове", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на учете по беременности девушка не состояла. Ребенка она родила в домашних условиях на съемной квартире.

Ребенка обнаружили местные жители накануне утром. Девочка была завернута в ткань. Сейчас она находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

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