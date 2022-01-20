Глава администрации Владимира ушел на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19

ВЛАДИМИР, 20 января. /ТАСС/. Глава администрации Владимира Андрей Шохин ушел на самоизоляцию после положительного экспресс-теста на COVID-19, он работает удаленно и проходит лечение. Об этом ТАСС в четверг сообщил официальный представитель администрации города Александр Карпилович.

"По рекомендации врачей Андрей Шохин ушел на самоизоляцию, как только пришел первый положительный экспресс-тест. Сейчас он проходит лечение, работает в удаленном режиме", - сказал собеседник агентства, уточнив, что глава администрации пока не сдавал второй тест.

Обязанности главы города исполняет первый заместитель главы администрации Владимир Гарев.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрирован 85 051 случай заболевания, в том числе 266 за последние сутки. Вылечились 77 669 человек, отмечено 3 029 смертельных случая. Уровень коллективного иммунитета достиг 54,1%.