Эксперт заявила, что вероятность заразиться "омикроном" у переболевших достигает 15-20%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вероятность заразиться омикрон-штаммом коронавируса у перенесших инфекцию составляет примерно 15-20%, тогда как раньше риск повторного заражения был менее 1-2%. Об этом сообщила журналистам в четверг замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел другим вариантом [коронавируса], например "дельтой", по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15-20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2%", - сказала она.

По словам Пшеничной, у переболевших ковидом, которые заразились омикрон-штаммом, болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ.

"У одних пациентов повторная инфекция протекает бессимптомно, у других отмечается заложенность носа. В ряде случаев к заложенности носа на фоне субфебрильной или нормальной температуры могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит периодический сухой кашель. Может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр - 38-38,5 градуса. То есть пока то, что мы видим, очень напоминает по клиническому течению ОРВИ или грипп", - сказала она.