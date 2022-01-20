Минздрав разработал рекомендации по дистанционной работе с лечащимися от ковида на дому

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минздрав России подготовил и направил в регионы рекомендации, содержащие алгоритмы сбора жалоб, анамнеза, а также схемы дистанционной работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении. Об этом в четверг журналистам сообщил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.

"Эти рекомендации направлены на организацию оперативной и качественной работы колл-центров в условиях подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции штамма "омикрон". Основная задача колл-центров - сбор данных о состоянии обратившегося человека как в рамках первичного опроса обратившихся за помощью пациентов с симптомами СOVID-19, так и в рамках мониторинга состояния пациентов с диагнозом СOVID-19 и ОРВИ", - сказал он.

Багненко пояснил, что оператор колл-центра будет собирать информацию о состоянии пациента: наличие кашля, насморка, слабости, нарушений вкуса и обоняния, боли в горле, головной боли, нарушений стула, затруднения дыхания, а также степени проявления данных симптомов. Более того, пациентов будут опрашивать о наличии хронических заболеваний, прохождении ПЦР-тестирования и КТ-исследования.

"В соответствии с данными, собранными согласно чек-листу, принимается решение о том, можно ли пациенту с СOVID-19 продолжать лечение амбулаторно, или необходима госпитализация. В рамках мониторинга состояния пациента при ухудшении его самочувствия также может быть оформлен вызов врача на дом. Одним из ключевых показателей для принятия решения о необходимости оказания пациенту с СOVID-19 экстренной помощи является снижение уровня сатурации", - пояснил эксперт.

Оператор колл-центра должен быстро принять решение об оказании экстренной помощи пациенту. Согласно словам Багненко, система чек-листа дает возможность максимально быстро собрать нужную информацию и оперативно оценить степень тяжести состояния больного. "Важно также отметить, что система чек-листов применяется в России и за рубежом в самых разных областях медицины, особенно, когда критически важна скорость принятия решений", - заключил он.