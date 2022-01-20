В Саудовской Аравии распространение фейков о пандемии наказывается штрафом до $266,5 тыс.

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Распространение недостоверной информации о пандемии коронавируса в Саудовской Аравии может караться денежным штрафом в размере до $266,5 тыс. и лишением свободы сроком до пяти лет. Об этом сообщило в четверг МВД королевства.

"Тот, кто распространяет недостоверную информацию относительно пандемии коронавируса через социальные сети или передает другим подобную информацию, а также публикует фейки, [способные] спровоцировать панику, или призывает [жителей королевства] к нарушению соответствующих [санитарных] мер, понесет наказание либо в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 1 млн риалов (от $26,6 тыс. до $266,5 тыс. - прим. ТАСС), либо в виде тюремного заключения сроком от одного до пяти лет, либо в виде двух этих мер наказания одновременно", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter. В нем отмечается, что "в случае повторного нарушения понесенное наказание удваивается".

По последним данным, в Саудовской Аравии с населением 34,2 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 638 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 584 050 человек выздоровели, 8 914 пациентов умерли от последствий заражения. Населению королевства введено 54 596 890 доз препаратов от коронавируса.