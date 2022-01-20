В Ингушетии планируют провести капитальный ремонт 50 школ в течение четырех лет

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены с 2022 года по 2026 год провести капитальный ремонт в 50 школах региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки Ингушетии.

"В Ингушетии в рамках программы по проведению капитального ремонта с 2022 по 2026 годы планируется отремонтировать 50 школ. В первоочередной план модернизации вошли 23 образовательные организации республики, расположенные в Сунже, Назрани, Малгобеке и Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на проведение ремонтных работ в школах, вошедших в первоочередной план, выделено 1,6 млрд рублей из федерального бюджета.

"Несомненно, для обеспечения полноценного и качественного учебного процесса необходимо создать условия для развития личности ребенка, поэтому программа капремонта школ особенно актуальна и важна в условиях стремительно развивающегося мира. Создание современной школы позволит нам проводить работу с детьми в обновленных образовательных организациях и сократит разрыв между сельскими и городскими школами", - передает пресс-служба слова министра образования и науки республики Эсет Боковой.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет, согласно которой планируется привести в порядок более 7,2 тыс. школьных зданий. На эти цели в ближайшие два года кабмин направит 92 млрд рублей.