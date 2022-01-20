В Подмосковье в 2022 году за счет инвесторов построят около 20 школ и детсадов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инвесторы в Московской области построят 11 детских садов и семь общеобразовательных школ в текущем году, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Подмосковье введут еще 7 внебюджетных школ на более 8 тыс. детей. Самую большую - на 1 775 мест - в ЖК "Измайловский лес" в Балашихе. За счет инвесторов также построят 11 детских садов, в них смогут ходить свыше 2,1 тыс. малышей", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что за счет средств региона в 2022 году введут 21 школу на 11,5 тыс. мест и 11 детских садов, которые смогут посещать 2,7 тыс. детей. В частности, завершат строительство школы в микрорайоне Ольгино в Балашихе, а также учебных корпусов в Красногорске и Лобне.

"Строительство образовательных учреждений на особом контроле. Больше всего они нужны в тех муниципалитетах, где идет активная застройка. Также мы продолжим реализовывать губернаторский проект "Палисадик - садик у дома". Еще 50 мини-садов будут открыты до конца года", - процитировали в материале слова зампреда правительства Ирины Каклюгиной.