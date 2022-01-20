Врио губернатора Владимирской области, перенесший ковид, вышел на работу

ВЛАДИМИР, 20 января. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вышел на работу после перенесенного ковида. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь врио губернатора Ольга Елунина.

"Врио губернатора Александр Авдеев получил отрицательный тест на коронавирус. Он выписан и вышел на работу", - сказала она.

10 января Авдеев сообщил в соцсетях, что получил положительный тест на коронавирус. Во время самоизоляции он продолжал работать в удаленном режиме. Сейчас на самоизоляции находится глава администрации Владимира Андрей Шохин, который получил положительный экспресс-тест на коронавирус.

Ранее Авдеев сообщал, что вакцинировался от коронавируса.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрирован 85 051 случай заболевания, в том числе 266 - за последние сутки. Вылечились 77 669 человек, отмечено 3 029 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета в области достиг 54,1%.

В новость была внесена правка (18:15 мск) - передается в связи с исправлением фамилии спикера в первом абзаце.