Мурашко сообщил, что все данные по "Спутнику V" переданы в ВОЗ

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Россия передала Всемирной организации здравоохранения все данные по вакцине "Спутник V". Визит экспертов для инспекции производственных площадок ожидается в феврале, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.

"Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале", - ответил министр на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее в ВОЗ сообщили, что ожидают в конце января дополнительную информацию из России по вакцине "Спутник V" в рамках процедуры рассмотрения запроса на ее включение в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Отмечалось, что большая часть сведений по российской вакцине поступила в конце декабря.