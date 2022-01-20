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Мурашко сообщил, что все данные по "Спутнику V" переданы в ВОЗ

По словам министра здравоохранения РФ, визит представителей организации ожидается в феврале

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Россия передала Всемирной организации здравоохранения все данные по вакцине "Спутник V". Визит экспертов для инспекции производственных площадок ожидается в феврале, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.

"Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале", - ответил министр на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее в ВОЗ сообщили, что ожидают в конце января дополнительную информацию из России по вакцине "Спутник V" в рамках процедуры рассмотрения запроса на ее включение в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Отмечалось, что большая часть сведений по российской вакцине поступила в конце декабря.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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