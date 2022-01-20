Проект "Астрахань - город трудовой доблести" дополнят краеведческим исследованием

АСТРАХАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Проект "Астрахань - город трудовой доблести" дополнят обширным краеведческим исследованием, тематическими круглыми столами, конференциями, "уроками мужества", а также проведением патриотического форума для молодежи, приуроченного к 80-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе главы региона.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным одобрил идею присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести". В течение двух лет в целях сохранения исторической памяти астраханцев о трудовом подвиге земляков в годы войны в регионе реализуют проекты "Астрахань − город трудовой доблести" и "История Великой Победы: Астрахань − Сталинград 1942-1943".

"В рамках проекта "Астрахань - город трудовой доблести" проведут большое краеведческое исследование. Проект предполагает комплексное описание и изучение трудового подвига астраханцев в годы Великой Отечественной войны. В частности, он включает большое краеведческое исследование, тематические круглые столы, конференции, патриотические мероприятия в школах. К 80-летию Сталинградской битвы в Астрахани пройдет патриотический форум для молодежи", - рассказали в пресс-службе.

По данным областных властей, при поддержке главы региона создадут книгу "Город трудовой доблести", в которую войдет история Астрахани периода Великой Отечественной войны. Сотрудники Астраханского госуниверситета проводится обширная работа по созданию многотомного краеведческого труда, касающегося истории региона в военные годы.

Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 160 тыс. астраханцев, половина из них не вернулась домой. В Астрахани в первые дни войны более 80 зданий переоборудовали под госпитали, горожане принимали активное участие в оборудовании госпиталей и уходе за ранеными бойцами. Астрахань, находясь на стыке водных и железнодорожных путей, имела важное стратегическое значение по доставке нефтепродуктов для фронта. Трудом астраханцев обеспечивалось бесперебойное производство военной и гражданской продукции, на фронт работали судостроительные и судоремонтные предприятия. Астрахань являлась одним из основных поставщиков продовольствия на фронт, в том числе - для Сталинграда.

О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести"

Ранее сообщалось, что по инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина создали рабочую группу под руководством председателя городской думы Игоря Седова для подготовки документов, подтверждающих трудовой подвиг астраханцев в годы войны. Главу региона поддержали городская и областная думы, а также их коллеги из Волгоградской области. Мнение депутатов подкрепили заключением Российской академии наук, а также материалами Государственного архива Астраханской области, центральной и городской печати. Документы направили на рассмотрение в адрес президента России.

Почетное звание "Город трудовой доблести" учредил глава государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.