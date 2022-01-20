Бельгийка поставила новый рекорд, в одиночку совершив кругосветное путешествие

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Бельгийка Зара Рутерфорд официально стала самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку облетела весь мир на сверхлегком самолете, сообщается в четверг на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

"Зара Рутерфорд (Бельгия) официально стала самой молодой женщиной, совершившей одиночное кругосветное путешествие, завершив свой кругосветный полет в возрасте 19 лет и 199 дней. Во время своей попытки Зара также побила рекорд самого молодого человека, совершившего одиночное кругосветное путешествие на сверхлегком самолете", - отмечается в заявлении.

"Я Зара. Мне 19 лет. 18 августа 2021 года я отправилась в одиночное кругосветное путешествие на сверхлегком самолете Shark. 20 января 2022 года, 155 дней спустя, я снова приземлилась в городе Вевельгем, Бельгия, - сообщила Рутерфорд. - Благодаря этому успешному кругосветному путешествию я счастлива не только побить мировой рекорд Гиннесса как самая молодая женщина, совершившая одиночное кругосветное путешествие, но и сократить гендерный разрыв на 11 лет между нынешним самым молодым рекордсменом среди мужчин". По информации организаторов полета, самому молодому мужчине, который в одиночку облетел вокруг света, Травису Лудлоу, было 18 лет. Самой молодой женщине, Шаесте Вайз, во время ее полета было 30.

По словам Рутерфорд, главной целью этого полета являлось воодушевление девушек и молодых женщин следовать за своей мечтой, вносить вклад в уменьшение гендерного разрыва в сфере авиации, а также в науке, технологиях, инженерии и математике (НТИМ).

Путешествие Зары Рутерфорд заняло 155 дней, в течение которых она успела посетить пять континентов, 52 страны и преодолеть 51 000 км. Ее полет на сверхлегком самолете должен был занять три месяца, но плохая погода и проблемы с оформлением документов заставляли ее совершать вынужденные задержки, иногда исчисляемые неделями, что в свою очередь отсрочило установление рекорда примерно на два месяца.

В ходе своего путешествия Рутерфорд успела посетить российские города Анадырь, Магадан, Владивосток, а также село Аян. Из-за неудовлетворительных погодных условий юной рекордсменке пришлось задержаться в России более чем на три недели. Вместе с тем этот факт совсем не расстроил Зару. "Такими темпами к тому времени, как я вернусь домой, я буду свободно говорить по-русски", - отмечала она.