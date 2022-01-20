Недостроенный Дом Москвы в Вильнюсе снесут

ВИЛЬНЮС, 20 января. /ТАСС/. Проект Дома Москвы в Вильнюсе закрыт, само недостроенное здание будет снесено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в четверг мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

"Проект пропагандисткой машины закрывается, не успев открыться, - написал градоначальник. - Дом Москвы, и архитектурно, и геополитический чужеродный Вильнюсу, будет демонтирован".

В сентябре 2021 года Высший административный суд Литвы отклонил жалобу публичного учреждения "Московский центр культуры и бизнеса "Дом Москвы в Вильнюсе" на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе отказ столичного муниципалитета на завершение стройки.

В административном суде первой инстанции в июле 2020 года было принято решение оставить в силе отказ администрации Вильнюсского самоуправления на завершение проекта. Судебная инстанция указала, что руководствовалась рекомендациями департамента государственной безопасности Литвы, который был привлечен к разбирательству в качестве третьей стороны. Департамент заявил, что объект якобы несет потенциальную угрозу безопасности страны.

Дом Москвы - многофункциональный культурный и общественный центр - был практически построен еще несколько лет назад, но завершить объект не удавалось. В 2016 году с подачи городских властей госинспекция по планированию территорий и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что возведение Дома Москвы ведется с нарушениями технического регламента. С тех пор технические претензии, которые были легко разрешимы, трансформировались в угрозу национальной безопасности.