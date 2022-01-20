Ректор МГУ присвоил президенту Ирана звание почетного профессора

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий вручил в четверг президенту Ирана Эбрахиму Раиси диплом почетного профессора этого вуза, сообщает агентство IRNA.

"Эбрахиму Раиси присваивается звание почетного профессора Московского университета, которое гарантирует ему права, почести и привилегии", - сказал ректор на распространенном агентством видео, на котором запечатлен момент вручения президенту диплома и других регалий почетного профессора.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также выступил в Государственной думе.