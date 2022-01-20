В Сургуте усилят проверки соблюдения масочного режима в ТЦ из-за роста случаев ковида

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 января. /ТАСС/. Проверки соблюдения масочного режима пройдут в торговых центрах Сургута 15 и 16 января в связи с высоким ростом заболеваемости ковидом. Об этом ТАСС сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации города.

По данным оперативного штаба ХМАО, в Сургуте за последние дни более чем в четыре раза выросла суточная заболеваемость ковидом. Так, если за 17 января в городе было выявлено 33 заболевших, то за 18 января - 144, а за 19 января - 170. По этому показателю город вышел на первое место среди муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа.

"В связи с высоким ростом количества заболевших в Сургуте на этих выходных усилены контрольные мероприятия по проверке ТЦ на предмет соблюдения масочного режима. Запланированы наряды полиции", - сказал собеседник агентства.

О ситуации в регионе

За 19 января в ХМАО зафиксирован новый максимум заболевших ковидом за сутки за все время пандемии - 447 человек. Ранее рекордное число заболевших за сутки в Югре за все время пандемии - 323 человека - было зарегистрировано 24 июня 2020 года. За все время в ХМАО заболели ковидом 99,4 тыс. человек, 93,5 тыс. выздоровели, 2 115 умерли. 20 января управление Роспотребнадзора по Югре сообщило, что двое жителей ХМАО заразились штаммом коронавируса "омикрон".

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ранее сообщал, что в течение 2-3 недель регион ожидает двукратного увеличения болеющих ковидом. По его словам, ХМАО готов к такой ситуации.