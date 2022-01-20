Более 500 участников клуба "Эльбрус" примут участие в "Лиге лидеров России"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 500 участников клуба "Эльбрус", куда входят победители и финалисты конкурса "Лидеры России", подали заявки на участие в этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC) "Лига Лидеров России". Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Специальный этап Global Management Challenge "Лига Лидеров России" уже стал ежегодным образовательным практикумом, в рамках которого участники могут проверять, а впоследствии и развивать управленческие компетенции. Проект реализуется при поддержке клуба "Эльбрус", на данный момент мы уже собрали более 500 заявок из 66 регионов России. Управленцы смогли объединиться в более чем 60 команд в составе до пяти человек", - рассказал член исполнительного комитета клуба "Эльбрус" Алексей Акулов.

По его словам, больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Нижегородского, Свердловской, Челябинской и Ростовской областей, Башкирии, а также Краснодарского и Ставропольского краев.

До 1 февраля пройдет отборочный этап, по результатам которого лучшие команды пройдут в полуфинал. После чего определятся участники финальных мероприятий проекта, которые состоятся в мае 2022 года в Ханты-Мансийске на национальном финале чемпионата Global Management Challenge. Команда - победитель национального этапа примет участие в мировом финале чемпионата, который состоится в июне 2022 года в Испании.

Участникам чемпионата предстоит в смоделированных условиях на протяжении виртуального года управлять компанией, находящейся в условиях экономического спада. Тренинг основан на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе, который максимально приближен к реальности и передает деятельность компании в условиях конкуренции на международном рынке.